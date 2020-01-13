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В отношении заведующей московским роддомом возбуждено уголовное дело

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© Виталий Невар/ТАСС

© Виталий Невар/ТАСС

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении руководителя московского роддома № 27 Марины Сармосян.

Заведующую подозревают в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

От исполнения обязанностей уже отстранены несколько врачей роддома.

Как сообщает «360», от действий сотрудников этого медучреждения пострадали четыре роженицы, не получавшие должного ухода. Кроме того, жестокие методы врачей способствовали инвалидности новорожденных. Правоохранителям стало известно о четырех случаях, закончившихся тяжелейшими травмами младенцев либо летальным исходом.

В семье москвички, решившей рожать в этом роддоме по контракту, рассказали телеканалу о применении врачами приема Кристеллера, запрещенного с 1992 года. Он заключается в выдавливании ребенка из чрева матери. После таких родов, закончившихся для новорожденной реанимацией, руководитель роддома заявила супругам, что они не смогут привлечь персонал медучреждения к ответственности.

Ранее «Ридус» писал о том, что руководство родильного дома № 27 при московской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого будет заменено в полном составе. Так постановил департамент здравоохранения столицы.

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