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ООН призвала к прозрачному расследованию крушения Boeing 737 в Иране

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© Википедия

© Википедия

Участие в расследовании катастрофы самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном должны принять все страны, затронутые этой трагедией. Само разбирательство необходимо сделать «прозрачным», заявил на брифинге 13 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Крайне важно, чтобы власти обеспечили тщательное и прозрачное расследование произошедшего трагического инцидента», — цитирует его слова ТАСС.

Он напомнил, что Конвенция о международной гражданской авиации предполагает участие в расследовании всех стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

Дюжаррик добавил, что никаких запросов на участие во встречах по поводу расследования катастрофы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не получил.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января признал, что украинский Boeing 737 сбила ракета, запущенная расчетом противовоздушной обороны Тегерана. Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что пассажирский самолет был ошибочно принят за боевую цель системой распознавания. В катастрофе погибли 176 человек, в числе которых — граждане Ирана, Канады, Украины, Афганистана, Германии, Великобритании и Швеции.

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