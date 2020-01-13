Выяснились подробности инцидента с фотомоделью Ксенией Пунтус

Появились новые подробности инцидента, произошедшего с российской фотомоделью и актрисой Ксенией Пунтус, найденной под окнами жилого дома в центре Москвы.

По результатам экспертизы выяснилось, что в момент падения из окна она находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщил источник NEWS.ru.

Собеседник издания также рассказал, что квартира, где произошел инцидент, принадлежит актрисе Анне Михалковой, матери 20-летнего Андрея Бакова, бойфренда Пунтус. Уточняется, что в квартире никто не жил, лишь иногда там ночевали дети Михалковой.

Кроме того, источнику стало известно о том, что силовики обнаружили в квартире упаковку сильнодействующих антидепрессантов и средство для похудения на основе сибутрамина, которое обладает побочными эффектами, включая перепады настроения и мысли о суициде. Данный препарат категорически нельзя совмещать со спиртным.

Ранее сообщалось, что 11 января Ксения Пунтус выпала из окна 3-го этажа. Ее доставили в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии.

Дворник, обнаруживший ее на тротуаре, заявил, что спиртным от нее не пахло.