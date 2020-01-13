найти ×
   
  • USD
    61.26
  • EUR
    68.05
СохранитьСохранено0
×

001260

Россиян с доходом ниже двух МРОТ могут освободить от НДФЛ

Small 85fd31f863
© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Проект закона, согласно которому россияне с доходами ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ), разработали депутаты Государственной Думы РФ. Документ направлен на рассмотрение правительства страны.

«Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами законопроекта также являются вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин. Они считают, что таким образом удастся «дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения», а также «оказать реальную поддержку такой категории граждан».

Инициаторы отмены НДФЛ ждут отзыва кабинета министров.

С 1 января 2020 года МРОТ в России установлен в размере 12 130 рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00154

Волна «минирований» в Хабаровске докатилась до вузов

Small 85fd31f863
© vk.com

© vk.com

Анонимные сообщения о заложенных бомбах вслед за школами начали поступать в высшие учебные заведения Хабаровска. Студентов и персонал пришлось также эвакуировать ради проверки зданий.

«Начали поступать сообщения об угрозе в вузы, идет эвакуация», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах Хабаровского края.

Перед этим неизвестные прислали сообщение в спортивный комплекс в Хабаровске. В нем утверждалось, что взрывные устройства размещены в двух школах города. При этом номера их не были названы, поэтому пришлось вывести 62 тысячи детей из всех зданий. Сейчас температура на улице — около 22 градусов мороза.

Вслед за Хабаровском сообщения стали поступать в учебные заведения Владивостока.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Ученые назвали условия победы люфтваффе в Битве за Британию
204131читать позжечитаю позже
Компьютерные игры
Анонс Xbox Series X: новое поколение игровых консолей Microsoft
-1010462читать позжечитаю позже

главное


Общество
Криминал
«Деньги за соцопрос»: новый способ мошенничества выявлен в Facebook

Россиян снова пытаются «развести», прикрываясь именем популярной телевизионной программы.

406916читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта 2019

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

18546692читать позжечитаю позже