Россиян с доходом ниже двух МРОТ могут освободить от НДФЛ

Проект закона, согласно которому россияне с доходами ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ), разработали депутаты Государственной Думы РФ. Документ направлен на рассмотрение правительства страны.

«Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами законопроекта также являются вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин. Они считают, что таким образом удастся «дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения», а также «оказать реальную поддержку такой категории граждан».

Инициаторы отмены НДФЛ ждут отзыва кабинета министров.

С 1 января 2020 года МРОТ в России установлен в размере 12 130 рублей.