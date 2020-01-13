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МИД РФ предупредил россиян об остановке работы аэропорта Манилы

Small 85fd31f863
© Twitter

© Twitter

Пассажирам рейсов, направляющихся в аэропорт Манилы или вылетающих из него, следует связаться с авиакомпаниями, которые осуществляют перевозки. Воздушная гавань закрыта из-за мощных выбросов пепла проснувшегося на острове Лусон вулкана Тааль. Об этом граждан России предупредило Министерство иностранных дел РФ.

«Филиппины: вулкан Таал на острове Лусон произвел выброс пепла на высоту один километр. В провинции Батангас около 80 тысяч человек эвакуированы. Временно приостановлена работа аэропорта Манилы, пассажирам рекомендуется связаться со своей авиакомпанией», — сказано в сообщении.

В течение 12 января уровень опасности в районе вулкана Тааль, расположенного примерно в 60 километрах к югу от Манилы, вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. Аэропорт города временно закрыли.

В воскресенье огнедышащая гора выбросила в небо столб пепла высотой около одного километра, что может говорить о возможности опасного извержения. В расположенных поблизости населенных пунктах жители спешно покинули свои дома. Всего в провинции Батангас в ближайшие дни могут эвакуировать до 300 тысяч человек. Пока нет сообщений о разрушениях и пострадавших, хотя в районе вулкана произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Тааль является одним из самых маленьких активных вулканов в мире. Несколько сотен тысяч лет назад мощный взрыв уничтожил во время извержения его конус. На этом месте образовалась котловина, в которой позднее возникло озеро с одноименным названием.

Тааль очень популярен у туристов, которые часто не задумываются об опасности этой горы. 30 января 1911 года взрывное извержение уничтожило все живое в радиусе десяти километров буквально за десять минут. В облаке раскаленных газов и пепла погибли 1335 местных жителей. В 1965 году вулкан унес жизни еще около 200 человек. Прошлое извержение было зафиксировано 43 года назад.

В начале декабря извержение вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд уже привело к гибели нескольких туристов, не успевших покинуть опасную зону.

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Волна «минирований» в Хабаровске докатилась до вузов

Small 85fd31f863
© vk.com

© vk.com

Анонимные сообщения о заложенных бомбах вслед за школами начали поступать в высшие учебные заведения Хабаровска. Студентов и персонал пришлось также эвакуировать ради проверки зданий.

«Начали поступать сообщения об угрозе в вузы, идет эвакуация», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах Хабаровского края.

Перед этим неизвестные прислали сообщение в спортивный комплекс в Хабаровске. В нем утверждалось, что взрывные устройства размещены в двух школах города. При этом номера их не были названы, поэтому пришлось вывести 62 тысячи детей из всех зданий. Сейчас температура на улице — около 22 градусов мороза.

Вслед за Хабаровском сообщения стали поступать в учебные заведения Владивостока.

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