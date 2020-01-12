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Один и тот же музей дважды за выходные ограбили в Одессе

Small 85fd31f863
© Facebook

© Facebook

Неизвестные дважды в течение выходных обнесли одесский историко-культурный музей «Пороховая башня» в парке имени Тараса Шевченко. В субботу администрация обнаружила разбитое окно, вскрытый замок и взломанные витрины. Пропали монеты XVIII века, несколько книг и других предметов. Преступники буквально разгромили экспозицию, разбросав многие экспонаты.

«Итак, новый год задался. Нас ограбили», — написали представители администрации в Facebook.

Правоохранительные органы провели все необходимые следственные действия. «Даже собака с милиции приходила», — отмечено в сообщении.

Работники музея посетовали на нехватку средств на новые замки и восстановление экспозиции, а также выразили надежду на то, что «этих любителей старины задержат».

Однако грабителей задержать не удалось. Более того, они повторили налет в воскресенье, вскрыли еще одну витрину и «оставшиеся монеты увели», а также унесли «кое-что из оружия».

«Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране», — признался руководитель музея Артем Погосенко.

Он очень огорчен необходимостью восстанавливать фигурное окно и вставлять замки, рекомендованные полицией.

Около месяца назад из музея Министерства государственной безопасности ГДР (Штази) в Берлине украли восемь орденов и драгоценности на сумму в несколько десятков тысяч евро.

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Волна «минирований» в Хабаровске докатилась до вузов

Small 85fd31f863
© vk.com

© vk.com

Анонимные сообщения о заложенных бомбах вслед за школами начали поступать в высшие учебные заведения Хабаровска. Студентов и персонал пришлось также эвакуировать ради проверки зданий.

«Начали поступать сообщения об угрозе в вузы, идет эвакуация», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах Хабаровского края.

Перед этим неизвестные прислали сообщение в спортивный комплекс в Хабаровске. В нем утверждалось, что взрывные устройства размещены в двух школах города. При этом номера их не были названы, поэтому пришлось вывести 62 тысячи детей из всех зданий. Сейчас температура на улице — около 22 градусов мороза.

Вслед за Хабаровском сообщения стали поступать в учебные заведения Владивостока.

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