Один и тот же музей дважды за выходные ограбили в Одессе

Неизвестные дважды в течение выходных обнесли одесский историко-культурный музей «Пороховая башня» в парке имени Тараса Шевченко. В субботу администрация обнаружила разбитое окно, вскрытый замок и взломанные витрины. Пропали монеты XVIII века, несколько книг и других предметов. Преступники буквально разгромили экспозицию, разбросав многие экспонаты.

«Итак, новый год задался. Нас ограбили», — написали представители администрации в Facebook.



Правоохранительные органы провели все необходимые следственные действия. «Даже собака с милиции приходила», — отмечено в сообщении.

Работники музея посетовали на нехватку средств на новые замки и восстановление экспозиции, а также выразили надежду на то, что «этих любителей старины задержат».



Однако грабителей задержать не удалось. Более того, они повторили налет в воскресенье, вскрыли еще одну витрину и «оставшиеся монеты увели», а также унесли «кое-что из оружия».



«Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране», — признался руководитель музея Артем Погосенко.



Он очень огорчен необходимостью восстанавливать фигурное окно и вставлять замки, рекомендованные полицией.

Около месяца назад из музея Министерства государственной безопасности ГДР (Штази) в Берлине украли восемь орденов и драгоценности на сумму в несколько десятков тысяч евро.