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Отель «Конаково Ривер Клаб» едва не сгорел под Тверью

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© vk.com

© vk.com

Серьезный пожар произошел вечером 12 января в дорогом отеле и яхт-клубе «Конаково Ривер Клаб» в Конаковском районе Тверской области. Тушить крышу здания приехали 60 человек и 21 машина, среди которых было пять специальных высотных устройств. Пламя удалось погасить, никто не пострадал.

По данным МЧС, пожар начался примерно в 19:45. На его тушение ушло почти два часа.

Посетителей в момент возгорания на территории гостиничного комплекса не было, однако спасателям пришлось эвакуировать около 50 сотрудников заведения.

В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи с места событий.

Ранее стало известно о гибели ребенка во время пожара в бане под Клином.

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