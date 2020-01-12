Депутат Госдумы рассказал, какими должны быть выходные по продолжительности
- 12 января 2020, 17:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Выходные в России должны быть чаще, но короче, убежден зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев.
По его словам, количество выходных хорошо бы увеличить, однако они не должны растягиваться на восемь дней.
Терентьев считает, что самая оптимальная продолжительность — три-четыре дня.
«Я думаю, что это было бы полезно для здоровья и было бы важно для того, чтобы можно было делать небольшие перерывы в тяжелом рабочем графике», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.
Ранее член комитета Госдумы по труду Андрей Исаев прокомментировал предложение своего коллеги Геннадия Онищенко о необходимости сокращения новогодних выходных из-за злоупотребления гражданами алкоголем. По мнению Исаева, существующая в настоящее время система новогодних праздников хорошо сбалансирована, а законопроекты по изменению дат праздников регулярно поступают в Госдуму и регулярно отклоняются, пишет агентство.
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