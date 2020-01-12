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Депутат Госдумы рассказал, какими должны быть выходные по продолжительности

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Выходные в России должны быть чаще, но короче, убежден зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев.

По его словам, количество выходных хорошо бы увеличить, однако они не должны растягиваться на восемь дней.

Терентьев считает, что самая оптимальная продолжительность — три-четыре дня.

«Я думаю, что это было бы полезно для здоровья и было бы важно для того, чтобы можно было делать небольшие перерывы в тяжелом рабочем графике», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по труду Андрей Исаев прокомментировал предложение своего коллеги Геннадия Онищенко о необходимости сокращения новогодних выходных из-за злоупотребления гражданами алкоголем. По мнению Исаева, существующая в настоящее время система новогодних праздников хорошо сбалансирована, а законопроекты по изменению дат праздников регулярно поступают в Госдуму и регулярно отклоняются, пишет агентство.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kвчера, 18:49

    правильно мыслите, курсовые реперы партии. сперва увеличить поднятием пенсионного возраста, а потом сокращать увеличением выходных. что ещё, рабочий день сократить? на пенсию кинули. теперь мыслите куда ненужных людей девать. что ещё надо для победы на очередных выборах? а! контроль над педагогическим составом.. крррасота!

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