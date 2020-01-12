Депутат Госдумы рассказал, какими должны быть выходные по продолжительности

Выходные в России должны быть чаще, но короче, убежден зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев.

По его словам, количество выходных хорошо бы увеличить, однако они не должны растягиваться на восемь дней.

Терентьев считает, что самая оптимальная продолжительность — три-четыре дня.

«Я думаю, что это было бы полезно для здоровья и было бы важно для того, чтобы можно было делать небольшие перерывы в тяжелом рабочем графике», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по труду Андрей Исаев прокомментировал предложение своего коллеги Геннадия Онищенко о необходимости сокращения новогодних выходных из-за злоупотребления гражданами алкоголем. По мнению Исаева, существующая в настоящее время система новогодних праздников хорошо сбалансирована, а законопроекты по изменению дат праздников регулярно поступают в Госдуму и регулярно отклоняются, пишет агентство.