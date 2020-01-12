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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

До вторника, 14 января, в столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Он вызван сильным ветром и гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 12 января, и понедельник, 13 января, в столичном регионе ожидается юго-западный и западный ветер. Порывы местами могут достигать 12−17 м/с, говорится в сообщении.

В ГУ МЧС предупредили москвичей не укрываться под деревьями и не парковать там автомобили, а также рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Водителей призвали снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Накануне Москву впервые за эту зиму засыпало снегом. Мокрый снег облепил деревья и покрыл газоны и мостовые. Видимость на дорогах сильно упала.

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