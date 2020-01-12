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Стал известен город с самым грязным воздухом в мире

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

По данным Международного рейтинга AQI, самый грязный воздух в мире оказался в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

Ранее лидером по этому показателю являлась столица Бангладеш Дакка.

В первые дни января индекс качества воздуха в Сараево составил 236, что представляет повышенную опасность для здоровья, приводит данные рейтинга РЕН ТВ.

В связи с неблагоприятной экологической ситуацией власти города объявили «тревогу», рекомендовав гражданам не покидать дома без необходимости, не открывать окна и приобретать специальные защитные маски. В боснийской столице также введены ограничения на передвижение транспорта, сообщает телеканал.

Ранее были названы российские города с самым грязным воздухом.

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