«Аэрофлот» перенес рейс из Москвы в Тегеран на воскресенье

В свете произошедших в Иране событий авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение о переносе субботнего рейса из Москвы в Тегеран на утро воскресенья.

Как следует из данных онлайн-табло перевозчика и аэропорта «Шереметьево», вылет был намечен на 22:15 (мск) 11 января, а теперь он запланирован на 4:00 воскресенья, 12 января, сообщает РИА Новости.

На данный момент российским авиакомпаниям не запрещено совершать полеты в Иран, однако 8 января Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с возникшими рисками для гражданских воздушных судов.

Напомним, Boeing 737 «Международной украинской авиакомпании» (МАУ), выполнявший 8 января рейс 752 из Тегерана в Киев, потерпел крушение через несколько минут после вылета. В катастрофе погибли 176 человек из семи стран, большинство погибших — граждане Ирана и Канады.

Через три дня Генштаб ВС Ирана заявил, что украинский самолет был сбит в результате «непреднамеренной человеческой ошибки». В заявлении военных говорится, что рейс «Украинских авиалиний» вылетел из аэропорта «в критических условиях», находился в непосредственной близости от важного объекта Корпуса стражей исламской революции и имел форму вражеского самолета.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф переложил часть вины за сбитый самолет на американцев, назвав причиной катастрофы «Боинга» «человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США».