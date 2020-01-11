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Совбез ООН продлил доставку гуманитарной помощи в Сирию

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© Википедия

© Википедия

Резолюция о продлении мандата на трансграничные операции по доставке гуманитарной помощи на территорию Сирии принята Советом Безопасности ООН. Документ внесли на рассмотрение Германия и Бельгия. За него проголосовали 11 стран. США, Китай, Россия и Великобритания воздержались, сообщил ТАСС.

Для того чтобы достичь договоренностей по параметрам механизма поставок гуманитарной помощи потребовалось более трех часов закрытых консультаций. Действие прежнего документа истекало 10 января.

Теперь для доставки гуманитарных грузов будут использоваться два пункта на границе Сирии с Турцией. Поставки через границу с Иорданией и Ираком запрещены. Данная схема продолжит действовать в течение полугода, после чего предстоит новая оценка ситуации.

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