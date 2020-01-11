Иранец с мачете задержан у резиденции Трампа во Флориде

Сотрудники американской полиции 10 января задержали в нескольких километрах от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида гражданина Ирана. У него нашли крупную сумму денег, а также холодное оружие, сообщила газета Palm Beach Daily News.

Представитель городской полиции Майкл Огродник рассказал, что у задержанного нашли иранский паспорт на имя Масуда Золеха, 22 тысячи долларов, топор и мачете.

Поводом для задержания стал телефонный звонок от доброжелателя. Также сообщается, что личный автомобиль Залеха находился на парковке международного аэропорта Палм-Бич. Издание отмечает, что гражданину Ирана вручили повестку в суд. Арестован ли он, в материале не сказано.

После убийства генерала Касема Сулеймани, советник президента Ирана намекнул на то, что ответные удары могут быть, в том числе, нанесены по объектам недвижимости, принадлежащим президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Мар-а-Лаго входит в их число.