EASA рекомендовало не летать над Ираном ниже 7600 метров

Коммерческие рейсы над Ираном следует выполнять на высоте не менее 7620 метров (25 тысяч футов). Такие рекомендации по безопасности полетов дало Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Ранее специалисты EASA также посоветовали авиационным властям ЕС избегать воздушного пространства Ирака «в свете недавних событий на Ближнем Востоке».

«После совещания объединенной группы ЕС по оценке рисков в области авиационной безопасности в Брюсселе EASA в настоящее время рекомендует не совершать полеты на высоте менее 25 тысяч футов над Ираном в дополнение к своей предыдущей рекомендации избегать облетов Ирака», — цитирует РИА Новости слова представителя агентства.

Сотрудник EASA Джанет Норткотт отметила, что рекомендации учитывают все данные о событиях в регионе, в числе которых — и катастрофа самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины». Агентство находится в тесном контакте с Еврокомиссией и национальными властями стран Евросоюза для определения необходимых мер безопасности полетов над Ближним Востоком.

Украинский Boeing 737 упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. По данным украинской стороны, в результате катастрофы погибли 176 человек. Среди них — граждане Украины, Канады, Афганистана, Германии, Великобритании, Швеции и Ирана.

Власти некоторых западных стран поспешили назвать причиной крушения иранскую ракету. В Тегеране такую возможность решительно отвергают. Киевские власти собираются создать специальную коалицию для расследования обстоятельств трагедии.