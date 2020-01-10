Около 12 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за ложных мин

Не менее 12 тысяч человек пришлось эвакуировать 10 января из 30 московских школ и одного районного суда. Причиной беспокойства стали анонимные сообщения о заложенных бомбах. К счастью, все они оказались ложными.

«По состоянию на 21:00 сообщения с угрозами взрывов поступили в 30 школ и один районный суд», — цитирует РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы.

Столичные власти ранее сообщали, что после звонков о минировании нескольких школ учеников и сотрудников эвакуировали. В зданиях работали спасатели и кинологи. При этом сведения, которые сообщили неизвестные, не подтвердились. По окончании проверок люди вернулись к работе и учебе, а кого-то отпустили по домам.

Телефонное «минирование» различных общественных зданий во многих городах России в последнее время стало уже привычным делом. Так, перед Новым годом в Москве и Санкт-Петербурге в течение трех недель эвакуировали школы, детские сады, станции метро, вокзалы, суды и торговые центры. В Хабаровске такого «минера» задержала полиция.