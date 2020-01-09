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Россияне прошли под своим флагом на открытии юношеской Олимпиады

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© Twitter

© Twitter

Делегация Российской Федерации прошла под флагом страны в ходе церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне. В составе российской команды — 106 спортсменов. Больше — только у хозяев Игр. Парад знаменосцев состоится отдельно. На нем Россию представит 16-летняя ски-альпинистка Евгения Долженкова с Камчатки.

III зимняя Олимпиада пройдет в Лозанне с 9 по 22 января. В ней принимают участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Представители более чем 70 стран разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта: хоккее, фигурном катании, биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, шорт-треке, коньках, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме, который впервые включен в программу.

Исполком WADA 9 декабря единогласно лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это решение может повлечь за собой санкции и на четыре года оставить Россию без крупнейших соревнований. Отечественные спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом. Окончательно ситуация прояснится после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). До этого санкции не вступят в силу.

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