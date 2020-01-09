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Британская Палата общин приняла билль о Brexit

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© Pixabay

© Pixabay

Депутаты Палаты общин Великобритании 9 января приняли в третьем чтении проект закона о выходе королевства из состава Европейского союза. Билль поддержали 330 голосами при 231 против. Документ включает в себя сделку с ЕС по условиям процесса.

Следующим этапом станет рассмотрение законопроекта Палатой лордов. Обсуждение начнется на следующей неделе, пишет ТАСС.

Brexit должен состояться до 31 января 2020 года. Аналитики полагают, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет вывести страну из Евросоюза в указанные сроки. Это подтверждают результаты голосования Палаты общин.

В конце октября парламент Великобритании отверг программу кабинета министров об ускоренном рассмотрении билля о Brexit. Против документа, внесенного на рассмотрение правительством, высказались 322 члена Палаты общин. Поддержали его 308 депутатов.

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Трамп назвался «защитником» Европы от России

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Коллаж © Ridus.ru

Коллаж © Ridus.ru

Президент Дональд Трамп объявил США «защитниками Европы от России», и потребовал от европейцев оплатить эти услуги.

«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры снижаются многие годы, последние 15−18 лет» — заявил Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо.

«Я пошел к ним и сказал: „Ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!“», — цитирует его слова РИА Новости.

Вместо того, чтобы благодарить, европейские политики невзлюбили его, пожаловался своим сторонникам Трамп. По словам президента, партнеры Соединенных Штатов превозносят Барака Обаму, который не заставлял их платить по счетам в ущерб национальным интересам собственной страны.

Выступление Дональда Трампа состоялось в рамках подготовки к президентским выборам в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО увеличения расходов на содержание Альянса до 2% от ВВП каждой страны-участницы блока. К примеру, в августе хозяин Белого дома отчитал Данию за то, что она тратит на НАТО лишь 1,35% от своего ВВП. Он также напомнил, что лишь восемь из 28 стран НАТО в своих расходах на Альянс достигают 2%.

Как сообщал «Ридус» в октябре 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам альянса увеличить расходы на оборону из-за прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

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