Британская Палата общин приняла билль о Brexit
- 09 января 2020, 20:55
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Депутаты Палаты общин Великобритании 9 января приняли в третьем чтении проект закона о выходе королевства из состава Европейского союза. Билль поддержали 330 голосами при 231 против. Документ включает в себя сделку с ЕС по условиям процесса.
Следующим этапом станет рассмотрение законопроекта Палатой лордов. Обсуждение начнется на следующей неделе, пишет ТАСС.
Brexit должен состояться до 31 января 2020 года. Аналитики полагают, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет вывести страну из Евросоюза в указанные сроки. Это подтверждают результаты голосования Палаты общин.
В конце октября парламент Великобритании отверг программу кабинета министров об ускоренном рассмотрении билля о Brexit. Против документа, внесенного на рассмотрение правительством, высказались 322 члена Палаты общин. Поддержали его 308 депутатов.
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