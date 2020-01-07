В Краснодаре пациент реабилитационного центра убил ножом консультанта

Пациент краснодарского реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов зарезал консультанта этого лечебного учреждения.

Как сообщил «360» осведомленный источник, сначала буйный пациент напал на волонтера, однако за того вступился консультант.

Впрочем, утихомирить разбушевавшегося мужчину ему не далось. Находившийся на лечении клиент центра схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 12 ударов. В результате пострадавший скончался от полученных ран.

В беседе с телеканалом источник также рассказал, что у убитого был последний день работы в этом центре, а совершивший убийство мужчина проходит курс реабилитации уже не в первый раз.

Как писал «Ридус», в марте 2019 года выяснилось, что в башкирских реабилитационных центрах «Счастливая жизнь» и «Возрождение», находящихся в Кушнаренковском районе республики, сотрудники пытали граждан с алкогольной и наркотической зависимостью. Пациентов били различными предметами, приковывали наручниками, лишали сна и еды.

