Лидер оппозиции Венесуэлы прорвался через оцепление в здание парламента

Лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо удалось прорваться через оцепление нацгвардии в здание парламента.

Он сделал это, чтобы выступить перед своими сторонниками в первый день заседания нового состава президиума.

«Кто депутат, а кто — нет, решают не военные, а народ Венесуэлы», — приводит VPI фрагмент речи политика.

По данным телеканала, Гуайдо объявил себя председателем парламента и принес присягу. Поскольку в зале заседаний были перебои с электричеством, сторонники оппозиционера использовали мобильные телефоны для освещения трибуны. Ранее объявивший себя главой Национальной ассамблеи депутат Луис Парра удалился из здания парламента.

Также сообщается, что во время прорыва оппозиции в парламент четверо депутатов были ранены в результате столкновений с правоохранителями.

Как отмечает kp.ru, 5 января председателем парламента объявил себя Луис Парра, политический оппонент Гуайдо. Президент страны Николас Мадуро назвал такое назначение законным, однако представители оппозиции выступили против.



По итогам альтернативного голосования, проведенного оппозицией вне стен парламента, победил Гуайдо.

Напомним, беспорядки в Венесуэле с призывами к свержению Николаса Мадуро вспыхнули 23 января 2019 года. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира.

Россия, Китай, Куба, Мексика, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров. Несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро все еще поддерживают венесуэльские армия и полиция.