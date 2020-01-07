В 2021 году страны ЕС усложнят правила въезда для украинцев

С 2021 года граждане Украины должны будут проходить платную авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих на территорию государств Шенгенского договора (ETIAS). Новые правила разработаны Европарламентом с целью усилить контроль на границах ЕС.

Помимо украинцев, заполнять онлайн-анкету в ETIAS обяжут граждан Великобритании и Канады, передает ТАСС.

Онлайн-анкета в системе ETIAS необходимо будет заполнить за 96 часов до поездки. Сервис попросит указать информацию о состоянии здоровья, предыдущих поездках в страны Евросоюза, об отказах в выдаче визы и депортации. Стоимость заполнения анкеты составит семь евро. Лицам младше 18 лет и старше 70 лет услугу предоставят бесплатно.

В настоящее время для украинцев, совершающих поездки в ЕС сроком до 90 дней, действует безвизовый режим.

Ранее власти Евросоюза заявили о массовых нарушениях соглашения о безвизовом режиме с Украиной, пригрозив его приостановкой в случае невыполнения Киевом ряда условий.

«Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», — сказано в ежегодном отчете Еврокомиссии по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства.