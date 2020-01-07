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Поклонская обвинила украинских националистов в порче Рождества

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что на Украине далеко не всем удалось отметить Рождество в «своей церкви», поскольку местные националисты, по словам парламентария, «срывали литургии и захватывали храмы».

Проблема со взбесившимися националистами в Украине уже давно вышла за пределы страны и несёт угрозу для мира и безопасности в целом. Уничтожить рассадник радикалов — задача, с которой вряд ли справятся их же кормильцы. Имею в виду выгодополучателей Майдана, — отметила госпожа Поклонская в своем Telegram-канале.

Она призвала православных России и Украины как можно скорее объединиться и защитить Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП), чтобы преподать радикалам урок «в виде бодрящего пинка в то место, которым они думают».

«Также я убеждена в необходимости поднять этот вопрос на всех международных площадках и говорить о наличии угрозы для Европы в случае отсутствия должной реакции от международных структур, созданных для обеспечения соблюдения прав человека, поддержания мира и безопасности», — заключила Поклонская.

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