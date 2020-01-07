найти ×
   
  • USD
    61.91
  • EUR
    69.38
СохранитьСохранено0
×

004380

Иран лишился права напрямую обратиться к ООН в связи с убийством Сулеймани

Small f632c44589

Власти США не захотели выдавать визу министру иностранных дел Ирана Лжаваду Зарифу, который планировал посетить заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на источник в правительственных кругах США.

Как пишет агентство, Вашингтон отказал Зарифу в визе из-за обострения отношений между США и Ираном на фона убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич отметил, что «запрет на въезд в США для участия в мероприятиях ООН противоречит международному соглашению, принятому в 1947 году».

Заседание в Совбезе ООН стало бы для Тегерана первой возможностью напрямую обратиться к мировому сообществу после убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани. Кстати, и само заседание должно было быть посвящено этому убийству. Но что мы видим? Прямое нарушение обязательств государством, которое предоставляет площадку для Объединённых Наций, — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Сулеймани вечером 2 января был убит в аэропорту Багдада в результате нанесенного американцами ракетного удара. Приказ о ликвидации влиятельного генерала отдал президент США Дональд Трамп.

Во вторник, 7 января, Меджлис (парламент) Ирана признал Пентагон террористической организацией. А Высший совет национальной безопасности Ирана подготовил «тринадцать вариантов мести США».

Кроме того, в Иране начало распространяться видео с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Какими должны быть женские тренировки
206711читать позжечитаю позже
Наука и техника
Потомки без труда определят начало антропоцена по нашим костям
207331читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

7419031читать позжечитаю позже

Животные
Чужой или Яжмать: жуткий вид краба с потомством спровоцировал дебаты в Сети13 декабря 2019

Невозможно принять чью-либо сторону.

16116156читать позжечитаю позже