Иран лишился права напрямую обратиться к ООН в связи с убийством Сулеймани
- 07 января 2020, 14:02
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Власти США не захотели выдавать визу министру иностранных дел Ирана Лжаваду Зарифу, который планировал посетить заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на источник в правительственных кругах США.
Как пишет агентство, Вашингтон отказал Зарифу в визе из-за обострения отношений между США и Ираном на фона убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич отметил, что «запрет на въезд в США для участия в мероприятиях ООН противоречит международному соглашению, принятому в 1947 году».
Заседание в Совбезе ООН стало бы для Тегерана первой возможностью напрямую обратиться к мировому сообществу после убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани. Кстати, и само заседание должно было быть посвящено этому убийству. Но что мы видим? Прямое нарушение обязательств государством, которое предоставляет площадку для Объединённых Наций, — написал Малькевич в своем Telegram-канале.
Сулеймани вечером 2 января был убит в аэропорту Багдада в результате нанесенного американцами ракетного удара. Приказ о ликвидации влиятельного генерала отдал президент США Дональд Трамп.
Во вторник, 7 января, Меджлис (парламент) Ирана признал Пентагон террористической организацией. А Высший совет национальной безопасности Ирана подготовил «тринадцать вариантов мести США».
Кроме того, в Иране начало распространяться видео с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа.
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