Появилось видео хищения силиконового зада из интим-магазина в Москве

Полиция разыскивает молодого мужчину, который похитил из интим-магазина в Москве силиконовую модель женского зада.

Telegram-канал BAZA опубликовал видео самого нелепого хищения начала 2020 года.

Как сообщила продавец интим-магазина, на вид похитителю было 23−25 лет. Он забежал в секс-шоп, наставил на нее какой-то предмет, похожий на пистолет, после чего схватил модель женского зада, которая называется «Мастурбатор ТС многофункциональный», и сбежал. По словам продавца, стоимость украденного товара составляет 47 тысяч 500 рублей.

