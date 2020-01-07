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Появилось видео хищения силиконового зада из интим-магазина в Москве

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© vk.com

© vk.com

Полиция разыскивает молодого мужчину, который похитил из интим-магазина в Москве силиконовую модель женского зада.

Telegram-канал BAZA опубликовал видео самого нелепого хищения начала 2020 года. 

Как сообщила продавец интим-магазина, на вид похитителю было 23−25 лет. Он забежал в секс-шоп, наставил на нее какой-то предмет, похожий на пистолет, после чего схватил модель женского зада, которая называется «Мастурбатор ТС многофункциональный», и сбежал. По словам продавца, стоимость украденного товара составляет 47 тысяч 500 рублей. 

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