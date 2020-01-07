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Появилось видео, как блогер из Чечни повторяет трюк Жириновского с деньгами

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Блогер, который фигурирует в Instagram под псевдонимом Альфредо Аудиторе, решил повторить трюк лидера ЛДПР Владимира Жириновского с «деньгами для сирот» и раздал у ТЦ в Волгограде порядка 200 тысяч рублей незнакомым людям.

Видеозапись акции господина Аудиторе опубликовано в Telegram-канале «Мышеловка».

Примечательно, что отцом блогера оказался общественный помощник представителя главы Чеченской республики в Волгоградской области Тамерлан Носаев. Он заявил, что его сын устроил акцию для подписчиков дабы они смогли купить себя подарки на Рождество.

Носаев считает, что в раздаче денег на улицах и площадях нет ничего предосудительного. По его словам, Альфредо уже полтора года живет в Москве и работает в компании, которая успешно сотрудничает с блогосферой, а потому может позволить себе столь широкий благотворительный жест.

В то же время представитель главы Чечни в Южном федеральном округе (ЮФО) Руслан Гончаев выразил обеспокоенность поступком Аудиторе. Чиновник уверен, что деньги лучше было бы отдать в детский дом или ветеранам, передает РИА Новости.

Ранее раздачу денег устроил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик, гуляя по Красной площади, швырял людям купюры, приговаривая: «Сироты, крепостные, холопы, кто еще…».

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