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Появилось видео задержания постпреда Свердловской области за браконьерство

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В СМИ появилось видео задержания в Подмосковье постпреда Свердловской области в Москве Александра Овчарова и его коллеги Леонида Петухова, которые подозреваются в браконьерстве.

На видео зафиксировано, как один из задержанных отказывается садиться в машину полиции, уверяя, что он «просто идет своей дорогой».

Ранее сообщалось, что при обыске у подозреваемых в браконьерстве был обнаружен тепловизор, а в лесу была найдена туша недавно убитой косули. Животное вполне могло быть добычей Овчарова и Петухова. Кроме того, в лесу сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль, зарегистрированный на свердловское постпредство.

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