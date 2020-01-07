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В Польше грозят запретить России «переписывать историю»

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Вице-спикер нижней палаты национальной ассамблеи Польши Малгожата Кидава-Блоньска.© polskieradio24.pl

Вице-спикер нижней палаты национальной ассамблеи Польши Малгожата Кидава-Блоньска.© polskieradio24.pl

На ближайшем заседании Сейм Польши может рассмотреть проект резолюции, направленной против «российской пропаганды, очерняющей польскую историю». С таким заявлением выступила вице-спикер нижней палаты национальной ассамблеи Польши Малгожата Кидава-Блоньска.

«Мы должны выработать единую позицию в защиту доброго имени нашей страны», — написала Кидава-Блоньска в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин назвал посла Польши в Германии, который пообещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, «сволочью» и «антисемитской свиньей». Еще российский глава государства отметил, что именно такого сорта люди в настоящее время сносят памятники воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма.

Глава Института новейших государств Алексей Мартынов напомнил, что в 30-х годах минувшего века в Европе был полный консенсус по поводу антисемитских и русофобских концепций Третьего рейха:

«Почти вся просвещенная Европа аплодировала Гитлеру и была готова жечь евреев в печах лагерей смерти и порабощать русский мир. Сломали зубы, спрятались за мертвого Гитлера, откупились от совести. И типа все, как при бабушке? Евреи им не забудут. И русские им не забудут. Они это знают и поэтому это все вокруг. Эти слова, сказанные сегодня Путиным очень важны не только для исторической правды, не только важны для всех евреев мира. Эти слова крайне важны русским людям».

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Комментарии (3)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 11:26

    только просвещенной Европой в век глобализма, впрочем, как и в первой половине ХХго рулят банкирские дома. упс, какой национальной принадлежности? за шейкель маму родную сдадут, не то, что память предков. у больших денег нет национальности. а простым явреям стоит ли удивлятся, что о них судят по самым ярким представителям? а там далеко не только энштейны, однако ..

  • Есть ответы (1)
  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 12:36

    ...доброе имя Польши?.....

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