В катастрофе Ан-12 в Судане погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета «Антонов» в суданской провинции Западный Дарфур. На борту находились члены экипажа и местные чиновники.

По данным телеканала Al Arabiya, самолет Ан-12 рухнул на землю в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна практически сразу же после взлета.

В катастрофе никто не выжил. По данным местных СМИ, среди погибших могли находится трое представителей местного судейского корпуса и один сотрудник Всемирной продовольственной организации. Других подробностей пока не сообщается.

Несколько дней назад 12 человек погибли при крушении самолета «Фоккер-110» в Алма-Ате.