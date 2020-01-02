найти ×
   
  • USD
    61.91
  • EUR
    69.38
СохранитьСохранено0
×

007027

В катастрофе Ан-12 в Судане погибли 15 человек

Small 85fd31f863
© Википедия

© Википедия

Не менее 15 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета «Антонов» в суданской провинции Западный Дарфур. На борту находились члены экипажа и местные чиновники.

По данным телеканала Al Arabiya, самолет Ан-12 рухнул на землю в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна практически сразу же после взлета.

В катастрофе никто не выжил. По данным местных СМИ, среди погибших могли находится трое представителей местного судейского корпуса и один сотрудник Всемирной продовольственной организации. Других подробностей пока не сообщается.

Несколько дней назад 12 человек погибли при крушении самолета «Фоккер-110» в Алма-Ате.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
31249833читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
17546692читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

7419031читать позжечитаю позже

Животные
Чужой или Яжмать: жуткий вид краба с потомством спровоцировал дебаты в Сети13 декабря 2019

Невозможно принять чью-либо сторону.

16116156читать позжечитаю позже