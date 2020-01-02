Британский журнал позвал в российский Крым

Британский женский журнал Good Housekeeping предложил своим читательницам совершить увлекательный тур по России, Белоруссии и Крыму. При этом он упомянул новый железнодорожный мост через Керченский пролив, но не назвал полуостров территорией Украины. Заметка расстроила украинское посольство в Великобритании, которое не упустило случая напомнить о своих проблемах.

Украинские дипломаты призвали британских журналистов «не вводить своих читателей в заблуждение». Посольство опубликовало в Facebook информацию о том, что все крымские воздушные гавани и порты находятся «под международным баном», официальные автобусные, авиационные и морские перевозки не осуществляются, а получить разрешение на посещение Крыма можно лишь после обращения к представителям киевских властей.

«Крым стоит ввести в ряд самых популярных направлений 2020 года, но это территория, которая находится под военной оккупацией. Крым — это Украина», — цитирует сайт РЕН ТВ заявление посольства Украины.



Тем временем в Крыму с вином встретили первые поезда из России, прибывшие по новому мосту через Керченский пролив.