Житель Петербурга поджег себя и спрыгнул с крыши на прохожую

Неизвестный мужчина, объятый пламенем, упал с крыши пустующего дома в Петербурге на проходившую мимо женщину. Гражданка получила травмы и попала в больницу. Виновник инцидента погиб на месте.

По данным МЧС, самоподжог с последующим прыжком с крыши трехэтажного ремонтируемого здания произошел по адресу: улица Боровая, дом 29. «Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — отметили спасатели.

Личность погибшего пока не установлена. Проходившая мимо женщина 1967 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму и гематому левой ноги.

Спасателей вызвали местные жители, заметившие дым на крыше. Люди думали, что начался пожар. После этого на крыше появился мужчина, который затем упал вниз, пишет сайт РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что на месте пожара в Астрахани нашли тело второго погибшего.