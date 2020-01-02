Белый конь в подарок Путину прибудет в январе из Сирии

Белого арабского скакуна в подарок президенту России Владимиру Путину в январе пригонит в Москву известный путешественник из Сирии Аднан Аззам. Он покинул родину и отправился в далекий путь в апреле 2019 года, чтобы поблагодарить российский народ за поддержку во время гражданской войны.

По словам Аззама, решение провести акцию благодарности «Мир в Сирии благодаря России» было принято на уровне президента страны Башара Асада. Арабский конь у сирийцев считается символом победы.

Как писало РИА Новости, путь сирийского путешественника из Дамаска в Москву пролегал через Багдад и Тегеран — столицы стран, оказавших поддержку Сирии в ходе войны. В России Аднан Аззам посетил Дагестан и Чечню, Ростов и Воронеж. В середине января он рассчитывает попасть в российскую столицу. По итогам своей удивительной поездки сириец собирается выпустить документальный фильм.

В декабре Россия заявила о выделении 16,9 миллиона долларов из бюджета страны различным структурам ООН для восстановления Сирии.