Ловкие мошенники появились на сервисе Youdo

Жительница Москвы пожаловалась на действия мошенников, которые обманули пользователя сервиса Youdo на 5380 рублей. Жертвы считают, что злоумышленники подделали страницу ресурса. Банковскую карту, с которой списали деньги, пришлось заблокировать.

Женщина заказала услуги парикмахера на Youdo, который помогает найти мастеров для решения бытовых и бизнес-задач. Исполнитель откликнулся на заявку, вполне правдоподобно поддержал беседу и выслал примеры работ. После этого поступил запрос на предполату через функцию «безопасная сделка». Мотивировали это тем, что на дворе — Новый год.

«Кидает ссылку на создание „безопасной сделки“ на оговоренную сумму. Происходит обычная оплата покупки в интернете, но выскакивает ошибка транзакции, а средства списывают как перевод Card2Card, и, соответственно, снимается еще и комиссия. Исполнитель говорит, что оплата не прошла и кидает другую ссылку на „возврат средств“. Возврата не происходит, а сумму списывают с карты еще раз. И комиссию тоже», — рассказала москвичка.



После этого исполнитель заявил, что разбираться нужно с представителем Youdo и пропал. При этом его профиль на сервисе оказался заблокированным. На новую заявку с аналогичными параметрами поступил отзыв с использованием такой же анкеты с прежним телефонным номером и текстом.



«Я позвонила в банк, чтобы отменить операции, а подруга разбирается со службой поддержки.



Мы даже не сразу поняли, что это фишинг. Страница сервиса была клоном, и деньги напрямую улетели переводом злоумышленникам. Только спустя два дня я сообразила заблочить карту. Так как ее данные были слиты», — написала пользовательница.



Женщина обратилась к администрации Youdo с предложением тщательнее проверять исполнителей и следить за безопасностью, а также потребовала разобраться в ситуации и вернуть деньги.

«Вы стали посредником в мошенничестве и тоже несете за это ответственность!» — подчеркнула она.

Ранее в МВД сообщили, что российские карманники больше всего любят орудовать в общественном транспорте, магазинах и точках быстрого питания.

