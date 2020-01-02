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Названы самые востребованные в Новый год станции метро Москвы

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© Википедия

© Википедия

Наиболее популярной станцией столичного метро 1 января стала «Площадь революции», которой воспользовались около 105 тысяч пассажиров. В число самых востребованных также вошли «ВДНХ», «Охотный ряд», «Китай-город» и «Пушкинская», сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

«Традиционно самые востребованные в новогоднюю ночь и первый день нового года — центральные станции, расположенные рядом с местами массовых гуляний», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Всего метро и МЦК перевезли в первые сутки 2020 года более 2,6 миллиона пассажиров, отмечается в сообщении.

Ранее в МВД сообщили, что российские карманники больше всего любят «работать» в транспорте, магазинах и точках быстрого питания.

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