Названы самые востребованные в Новый год станции метро Москвы
- 02 января 2020, 15:44
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Наиболее популярной станцией столичного метро 1 января стала «Площадь революции», которой воспользовались около 105 тысяч пассажиров. В число самых востребованных также вошли «ВДНХ», «Охотный ряд», «Китай-город» и «Пушкинская», сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
«Традиционно самые востребованные в новогоднюю ночь и первый день нового года — центральные станции, расположенные рядом с местами массовых гуляний», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Всего метро и МЦК перевезли в первые сутки 2020 года более 2,6 миллиона пассажиров, отмечается в сообщении.
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