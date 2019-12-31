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Захарова назвала самое сложное и радостное событие 2019 года

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Возвращение Марии Бутиной в Россию стало самым радостным моментом уходящего года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это был и самый сложный момент.

«Это дорога длиною в полтора года. Это дорога со взлетами и падениями», — цитирует ее ФАН.

Напомним, бывшую помощницу сенатора Александра Трошина Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Ее обвинили в работе иностранным агентом без уведомления американских властей, в связях с российской разведкой, нарушении американского закона о лоббировании и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику.

В апреле 2019 года 30-летняя россиянка была признана виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ и приговорена к 18 месяцам лишения свободы.

Бутина прилетела в Москву 26 октября. В Шереметьево ее встречали отец, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и несколько десятков журналистов.

В ноябре стало известно, что Бутина будет работать в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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