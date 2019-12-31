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Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

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© tate.org.uk

© tate.org.uk

В лондонской галерее современного искусства Тейт 20-летний мужчина нанес повреждения картине Пабло Пикассо.

Стоимость полотна «Бюст женщины», написанного испанским художником в 1944 году, оценивается в 20 млн фунтов стерлингов, сообщает BBC News в Twitter.

Картина, на которой изображена художница и фотограф Дора Маар, была разорвана. Ее пришлось убрать из экспозиции. О масштабе повреждений не сообщается.

Уточняется, что нападение произошло в субботу, 28 декабря. В суде Шакил Мэсси из северного Лондона заявил, что будет отрицать обвинения в повреждении картины. Он останется под стражей до досудебного слушания, которое состоится 30 января.

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