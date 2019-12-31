Медведев подписал документ об использовании животных в коммерческих целях
- 31 декабря 2019, 18:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 1 января 2020 года в России устанавливаются требования к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Утвердить прилагаемое положение о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Согласно утвержденным требованиям, для содержания и использования зверей нужно иметь в собственности здание или помещение с необходимым оборудованием. Кроме того, ухаживать за животными должен сотрудник, имеющий высшее образование по направлению биология или ветеринария.
Животным также запрещается давать без разрешения ветеринара лекарственные препараты с целью повышения эффективности их использования в культурно-зрелищных целях.
Ранее председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы России Владимир Бурматов сообщил, что с 1 января 2020 года цирковые животные будут обеспечиваться пожизненным содержанием после окончания своей карьеры на арене.
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