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Медведев подписал документ об использовании животных в коммерческих целях

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© Анатолий Рухадзе / ТАСС

© Анатолий Рухадзе / ТАСС

С 1 января 2020 года в России устанавливаются требования к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Утвердить прилагаемое положение о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно утвержденным требованиям, для содержания и использования зверей нужно иметь в собственности здание или помещение с необходимым оборудованием. Кроме того, ухаживать за животными должен сотрудник, имеющий высшее образование по направлению биология или ветеринария.

Животным также запрещается давать без разрешения ветеринара лекарственные препараты с целью повышения эффективности их использования в культурно-зрелищных целях.

Ранее председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы России Владимир Бурматов сообщил, что с 1 января 2020 года цирковые животные будут обеспечиваться пожизненным содержанием после окончания своей карьеры на арене.

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