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Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

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© Федерация лыжных гонок России

© Федерация лыжных гонок России

По итогам гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем, проходившей в рамках этапа «Тур де Ски», все ступеньки на подиуме заняли российские лыжники.

Победу одержал Сергей Устюгов, а вторым и третьим финишировали Иван Якимушкин и Александр Большунов соответственно.

В первой десятке оказались еще три россиянина: Артем Мальцев (6-е место), Андрей Мельниченко (7-е место) и Денис Спицов (10-е место).

После своей второй победы на многодневке Устюгов возглавил общий зачет «Тур де Ски». Второе место занимает Большунов, а третьим идет норвежец Йоханнес Клебо, сообщает РИА Новости.

Как сообщал «Ридус», в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Толбахе, Сергей Устюгов одержал победу, а Александр Большунов занял третье место.

Победитель многодневки «Тур де Ски» нынешнего сезона станет известен 5 января.

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