«Целая эпоха»: как изменилась Россия за 20 лет правления Путина

В уходящем году президент России Владимир Путин отметил двадцатилетие нахождения у власти. 16 августа 1999 года первый президент РФ Борис Ельцин назначил его премьер-министром страны, а после Путин занял уже пост главы государства. «Ридус» выяснил, как изменилась Россия за время правления Владимира Путина.

По мнению политолога Алексея Мартынова, действующий глава государства — это «плоть от плоти того, на что был запрос российского общества в далеком 1999 году».



«Во-первых, Путин обеспечил принципиальное повышение качества жизни. Это выражается не только в увеличении доходов, но и в возвращении уважения к самим себе, как к народу. Во-вторых, люди вновь почувствовали себя гражданами великой державы. Для нас это очень важно. Поэтому, на мой взгляд, Владимир Путин — это квинтэссенция представлений россиян о том, как они должны жить, каким должен быть национальный лидер», — считает эксперт.

Правление Путина — это целая эпоха, — добавил Мартынов. — Речь идет о той жизни, к которой все мы давно привыкли, как к горячей воде в квартире. Мы даже не всегда отдаем себе отчет в том, насколько наша страна за эти двадцать лет изменилась, насколько в ней стало более комфортно и безопасно. Это свойство человеческой памяти — мы помним только хорошее, а неприятное уходит куда-то в сторону.

Ранее «Ридус» писал, что во время прихода Путина к власти Россия находилась в глубоком политическом кризисе. Сторонникам Ельцина из числа пришедших к власти в 1991 году демократов противостоял могущественный клан тогдашнего премьера Евгения Примакова и мэра Москвы Юрия Лужкова.

Вдобавок в 1999 году обострилась ситуация на юге страны. Одновременно с назначением Путина премьер-министром РФ (вместо Примакова — прим. ред.) произошло вторжение чеченских террористов в Дагестан. Отряды боевиков во главе с Шамилем Басаевым заняли несколько сёл и распространили «Декларацию о восстановлении Исламского Государства Дагестан». Учитывая слабость федеральной власти, раздираемой дворцовыми интригами, дело вполне могло обернуться началом развала России. Однако Путин сумел не допустить такого сценария.

«Мы увидели талантливого организатора, умного и волевого политика, готового брать ответственность. То, что дагестанцы под его руководством окончательно разгромили врага и защитили территориальную целостность страны вместе с нашей армией — это было начало его громадной работы по укреплению единства российского государства и улучшению управления страной, которая впоследствии была успешно продолжена», — вспоминает экс-глава Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов.



В Чечне бесчинствовал международный терроризм, который поставил цель развалить, уничтожить государство. Но у Владимира Путина хватило мужества взять на себя всю ответственность за судьбу России, — написал в своем Telegram-канале нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров. — Он отлично себя показал. Шаг за шагом был наведён порядок во всех сферах. Вместе с первым президентом Чеченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым Владимир Путин уничтожил терроризм и сохранил целостность России.

Вскоре Путину удалось справиться и с политическим кризисом.

Через три дня после отставки Евгения Примакова с поста премьера его посетила делегация сотрудников ФСБ и СВР во главе с Владимиром Путиным, занимавшим тогда должность секретаря Совета безопасности. За заслуги в защите государственности Примаков был награжден именным оружием. Так Путин продемонстрировал Евгению Максимовичу и прочим обитателям властного Олимпа, что ради будущего России он готов сотрудничать с любыми имеющимися на тот момент политическими силами. Этот посыл был услышан, и в стране наконец-то наступила долгожданная стабильность.

26 марта 2000 года Владимир Путин одержал уверенную победу на выборах президента России, получив 51,95% голосов избирателей. С этого дня начинается его работа в качестве полноправного главы государства.

Главное достижение Путина на посту президента — это, конечно, рост благосостояния россиян. По данным Росстата, за 19 лет средняя заработная плата в РФ выросла в 17,7 раза — с 79 долларов США (2000 год) до 726 долларов (2019 год).

А в феврале 2007 года Владимир Путин произнес в Германии знаменитую Мюнхенскую речь. Российский президент стал первым в мире политиком, кто прямо сказал, что гегемония США «не только неприемлема для человечества, но и вообще невозможна».

«Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня», — заявил глава государства в Мюнхене.



Апогеем независимой внешней политики Путина стало воссоединение в 2014 году Крыма с Россией.

Заметим, что вступление Крыма в состав России — желание самих крымчан. В 2014 году к власти на Украине в результате государственного переворота пришли представители националистически настроенных слоев общества. Крымчане с этим мириться не захотели. Весной того же года на полуострове прошел референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма высказалось в пользу присоединения к России. Москва пошла им навстречу, наплевав при этом на мнение США и стран Евросоюза.

В Крыму был взрыв радостных эмоций. Настоящее весеннее обострение позитива. Россия к нам относится как заботливая мать, и мы уже забыли то государство, которое вело себя, словно злая мачеха, — рассказывал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

России в связи с присоединением Крымского полуострова пришлось столкнуться с международными экономическими санкциями. Но у государства хватило запаса прочности, чтобы эти санкции выдержать и продолжить развиваться дальше.



Сегодня россияне готовятся встретить Новый год с чувством повышенного оптимизма. Их доходы, по словам политолога Павла Данилина, продолжают расти, а еще люди чувствуют позитивные преобразования в социальной сфере. Например, в 2020 году материнской капитал будет повышен на 13 тысяч рублей и составит 466 617 рублей. Кроме того, в период осенней сессии 2019 года Госдумой был принят ряд значимых законопроектов, направленных на защиту прав обманутых дольщиков, освобождение от НДФЛ компенсационных доходов граждан, пострадавших от чрезвычайных происшествий, а также на предоставление преференций по налогам на имущество и землю для многодетных родителей.