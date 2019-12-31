10 вредных бьюти-советов перед Новым годом

Новый год и канун длинных праздников — это не только время тотальной скупки всего, что похоже на подарок, но и всевозможных «процедур красоты». Почти каждая женщина хочет выглядеть королевой после марафона с резкой салатов и готовки праздничной еды на полк солдат.

Но Игорь Азнаурян, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель детских глазных клиник «Ясный взор», рассказал «Ридусу», что бьюти-практики могут привести вовсе не к улучшению внешности, а к ухудшению зрения и здоровья.

Цветные линзы: покупай не глядя!

Цветные контактные линзы — это уже привычный для многх дам элемент новогоднего образа, особенно если планируется тематическая или костюмированная вечеринка. Нет ничего плохого в том, чтобы на один вечер превратиться в Йеннифер с фиалковыми глазами или в невесту Дракулы.

Угроза в ином — люди зачастую покупают такие линзы в первом попавшемся магазине театрального грима или, того хуже, в ларьке «Оптика» в переходе метро.

А ведь цветные линзы очень плохо пропускают кислород и потому не предназначены для ношения более 6−8 часов. Но при этом есть значительный риск обрести вместо интересного цвета глаз неприятные ощущения — боль, рези, повреждения роговицы, контактный конъюнктивит, который возникает от того, что линза повредила конъюнктиву, а еще аллергическую реакцию на раствор от линз.

Дело в том, что любые линзы, даже цветные декоративные, нужно подбирать только в кабинете офтальмолога. Он сумеет подыскать для вас подходящие линзы, даст советы по выбору растворов для хранения и, может, даже порекомендует надежного производителя, т. к. дешевые и некачественные цветные линзы могут причинить значительный вред глазам, — пояснил «Ридусу» офтальмолог.

Капли для блеска глаз — эффективно и вредно

Впрочем, не обязательно запихивать в глаза линзу сомнительного качества, чтобы обрадовать офтальмолога своим визитом перед Новым Годом. Многие дамы, устав от предпраздничного марафона на работе, кухне и в магахинах, капают в глаза средства для снятия красноты и улучшения блеска глаз.

Однако блеск придет к вам ненадолго — лечебного эффекта у таких капель нет, а вот привыкание — есть. Эффект «свежего взгляда» достигается за счет сужения сосудов, из-за чего ухудшается снабжение глаз кровью, кислородом и необходимыми веществами.

Результат плачевен: привыкание (постоянное красные глаза без капель), синдром сухого глаза, дегенеративные процессы (спайки, сращения конъюнктивы, помутнения роговицы). На зрении все это сказывается не лучшим образом, и без врача избавиться от таких проблем нельзя.

Пилинги для свежести лица и ожогов роговицы

Но кроме глаз дамы стремятся привести в порядок и лицо, а потому бесстрашно отправляются в косметологии — на пилинг. Но если ваш косметолог не очень опытен, осторожен или торопится обработать целую очередь лиц, то есть риск повредить глаза.

Например, лазерный пилинг можно проводить только в специальных очках или повязках, защищающих глаза от лазерного ожога. Ожог роговицы — это причина ее помутнения, от чего ухудшается ясность взора. А если дело дошло до ожога сетчатки, то можно и вовсе лишиться зрения.

Химические пилинги ничуть не лучше — они одарят вас химическим ожогом конъюнктивы и роговицы при попадании в глаза. Это опять-таки приведет к помутнению оптических сред глаза, снижению зрения и долгому лечению в офтальмологии. Поэтому никогда не соглашайтесь «потерпеть без масочки»!

Ботокс — яд на службе красоты

Уколы ботулотоксина (на минуточку — это один из сильнейших ядов, известных человеку) давно вошли в обиход косметологов. Однако загвоздка в том, что у ботулотоксина нет антидота, а значит, при превышении дозы, он начнет лихо отравлять весь организм, и единственный выход — ждать полгода, пока действие чудо-укольчика пройдет само.

О красоте тут речи уже не идет, потому что токсин способен перебираться в соседние ткани. Если его вкололи в область уголка глаза или виска, чтобы убрать «гусиные лапки», а ботокс перебрался к глазодвигательным мышцам, то возникнет косоглазие или птоз — опущение верхнего века или брови.

Блефаропластика — кратчайший путь к старению

Самые радикально настроенные дамы планируют в конце ноября блефаропластику — хирургическую коррекцию век. По идее, к началу новогоднего разгула все шрамы должны зажить, и красота засияет во всю мощь… Если вас не настигнут осложнения.

Самые частые — из-за недостаточной квалификации врача, невысокого качества применяемых материалов или индивидуальных анатомических особенностей процесс рубцевания приводит к образованию грубых келлоидных рубцов, которые мало того, что очень заметны, так еще и сильно старят глаза.

Татуаж — будьте бдительны!

Но вернемся к более простым и как будто безопасным вещам, например, татуажу. Это техника перманентного макияжа, которая в идеале позволяет женщине всегда отлично выглядеть и экономить время, отказавшись от ежедневной борьбы за форму бровей и губ.

Суть татуажа — введение пигмента по краю века иглами под кожу. И вот потому-то эта процедура и является королевой бьюти-опасностей для глаз. Если пимент отторгается, то возникают сильные боли, воспаление, отек, выпадение ресниц. Татуаж межресничной зоны или слизистой закупоривает сальные и мейбоиевые железы век и повреждает волосяные фолликулы ресниц. В итоге возникают ячмени на глазах и халязионы.

Реснички — свои и накладные

Одна из самых популярных процедур — наращивание ресниц. Оно занимает почетное втрое место после татуажа. Клей для крепления искусственных ресниц на веке при попадании в глаза вызывает достаточно сильный ожог, что приводит к снижению зрения.

Есть риск и аллергической реакции, вплоть до анафилактического шока, опасного для жизни. А ежели ваш мастер не слишком осторожно орудует накладными ресницами, то они оставят очень болезненные царапины на роговице.

Домашний макияж без смс и регистрации

Но, в конце концов, далеко не все женщины обращаются к специалистам — многие верят в свои силы и красятся дома. Для праздничного макияжа используется все лучшее сразу. Например, очень популярно наклеивание всевозможных блесток на веки — от мелких, практически шиммерных, до крупных.

И тут трудно сказать, что хуже. Крупная блестка, попав в глаз, принимается активно царапать роговицу острыми краями. Но такую блестку хотя бы можно вынуть самостоятельно. А вот если в глазу окажется шиммер — то конец всему веселью. Боль и вред от множества мелких частиц будут не меньше, а то и больше. Поможет только обращение к врачу.

Самый худший вариант — попадание таких блесток под контактную линзу. Она только сильнее прижмет их к глазу, так что они будут скрести его еще активнее. Плюс повреждение самой линзы — словом, о радости праздника можно забыть.

Снова многострадальные ресницы

Помимо усилий визажиста в салоне, навредить глазам можно и дома, совершенно самостоятельно. Инструкция проста: открываем видео или пост очередной бьюти-гуру и, следуя всем ее советам, активно красим межресничку и край слизистой нижнего века.

Рисуем стрелки, не жалея сил и глаз! Результат — раздражение глаз, повышенный риск аллергии, болезни век: блефариты, мейбомеиты, халязионы. Причина все в той же закупорке железок по краю века. Помните — косметика никогда не должна соприкасаться с глазом и слизистыми оболочками! Только с веками и ресницами!

Новогодний-прошлогодний грим

Новогодний макияж, даже домашний, нередко требует множества различных теней, шиммеров, хайлатеров, подводок и т. д. А еще многие женщины себе и детям любят рисовать новогодний грим. Ведь это естественное желание — на главный праздник года выглядеть на все сто!

Вот поэтому немало дам становятся жертвами собственной неосмотрительности — пытаясь сэкономить, они используют дешевую или просроченную косметику, ошибочно думая, что за несколько часов она ничего страшного с глазами не сделает.

Во-первых, ряд компонентов даже в недешевой косметике и красках по окончании срока годности становится ядовитым. Слезы, боль и воспаление — это минимум неприятностей, которые появятся после нанесения таких тушей, теней, подводок и т. д.

Во-вторых, в составе дешевой косметики могут оказаться токсины (скажем, ртуть), которые привнесут в вашу жизнь ожоги и аллергии. Аллергический конъюнктивит часто возникает несимметрично, только на одном глазу. Проявляет себя отеком, краснотой и слизистыми выделениями, а избавиться от него можно только с помощью врача-офтальмолога, который лишь сокрушенно покачает головой при виде очередной жертвы красоты.

Будьте красивы, а главное — здоровы!