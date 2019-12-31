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Что происходит с организмом, если отказаться от алкоголя

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как отказ от алкоголя положительно влияет на жизнь. Это особенно актуально в канун новогодних праздников, когда застолье не обходится без алкогольных напитков.

Специалисты пояснили, что если вы выпиваете только по праздникам, то вред организму оказывается не такой большой, как если бы алкоголь присутствовал в вашей жизни ежедневно. Однако полный отказ от алкоголя может не только улучшить самочувствие, но и снизить риск развития опасных заболеваний.

В новом исследовании ученые выяснили, что через неделю полного отказа от спиртного у человека восстанавливается сон, а также повышается работоспособность. Через месяц наблюдаются положительные изменения в печени — создаются новые клетки, которые запускают процессы расщепления жира.

У людей с лишним весом через год после отказа от алкоголя снижается вес, так как ускоряются процессы пищеварения и сжигания жира, — рассказали авторы исследования.

В статье уточняется, что люди, которые не могут отказаться два раза в неделю от употребления спиртного, имеют алкогольную зависимость. В этом случае им следует воздержаться от употребления алкоголя хотя бы на месяц. Если этого сделать не получается, то нужно обращаться к специалистам.

В более раннем исследовании ученые опровергли миф о том, что небольшие ежедневные дозы алкоголя снижают риск инсульта. Оказалось, что все происходит совершенно наоборот.

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