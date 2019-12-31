Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Уходящий год стал для рубля одним из лучших периодов в истории. Российская валюта подорожала более чем на 10%, несмотря на стабильность цен на нефть и смягчение монетарной политики Центробанка, снизившего ставку на два процентных пункта за шесть месяцев. Газета «Известия» попыталась выяснить у российских аналитиков, какая судьба ждет рубль в 2020 году.

Курс рубля в наступающем году может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для российской валюты достаточно позитивным. Рынки начнут отыгрывать нормализацию отношений России и Украины, а также затухание торговых войн, считает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

По ее мнению, во втором полугодии многое будет зависеть от выборов в США, которые не обязательно будут проходить удачно для России. Пока российский рынок ориентируется на переизбрание Дональда Трампа на второй срок, но если это не произойдет, курс вернется в интервал от 65 до 70 рублей за доллар.

По мнению аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, 2020-й год может принести рублю нестабильность на фоне сложных торговых отношений между Китаем и США, а также из-за американских выборов. Ожидается неустойчивость мировых финансовых и сырьевых рынков, поэтому курс российской валюты может колебаться в диапазоне 60−67 рублей к американскому доллару.

Правда, пока Центробанк не перестанет направлять излишки нефтегазовых доходов бюджета на покупку иностранной валюты на открытом рынке, рубль не будет сильно реагировать на колебания цены на нефть, добавил он.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев ожидает медленное, но стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года, а также спокойное движение во втором. Доллар в ближайшие месяцы опустится ниже 60 рублей и останется на этом уровне до лета. Евро будет колебаться в новом году от 65 до 70 рублей, ненадолго выходя за пределы этого коридора.

По мнению начальника отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, 2020 год не даст рублю «почивать на лаврах». Ситуация на мировых рынках может измениться в связи с отсутствием реального прорыва в отношениях США и Китая. Также многое будет зависеть и от судьбы сделки ОПЕК+, которую могут продлить только до лета с последующим сворачиванием из-за добычи сланцевой нефти.

Коган отметил, что ключевую роль в укреплении рубля в 2019 году сыграл приток капитала. Если ситуация сохранится, российскую валюту ждут новые рекорды. Но это может вызвать озабоченность правительства и заставит его принять меры по ослаблению национальной валюты.