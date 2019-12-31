найти ×
   
  • USD
    61.91
  • EUR
    69.34
СохранитьСохранено0
×

001139

Пригожин вступился за Пугачеву

Small 85fd31f863
© YouTube

© YouTube

Артист имеет право умереть на сцене, и никто не может указывать Алле Пугачевой, когда ей следует прекратить выступления. Так отреагировал продюсер Иосиф Пригожин на высказывания музыкального критика Сергея Соседова и певца Прохора Шаляпина о концерте с участием российской примадонны.

Соседов в телепередаче канала «НТВ» сказал, что возвращение к концертной деятельности Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова выглядят жалко, и уходить нужно на пике успеха. По мнению певца Прохора Шаляпина, высказавшегося там же, пожилые артисты лишь уродуют культуру, не завершая карьеру вовремя и закрывают дорогу молодым.

«Дайте лупу, кто такой Прохор Шаляпин, чтобы давать оценку великой Алле Пугачевой? Мы можем не соглашаться с ее идеологией, философией, но никто не вправе развенчивать ее как личность. Для того чтобы говорить что-то о ней, нужно хоть что-то в этой жизни сделать», — цитирует газета «Взгляд» слова Пригожина.

Продюсер считает, что подобные критики не умеют ничего, кроме как «сидеть и болтать языком», отмечает издание. У настоящего же артиста возраста нет, и уходит он, когда сочтет нужным.

«Артист — человек свободный, всегда был, есть и остается. Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому. Я не понимаю людей, которые так себя ведут и пытаются обесценить настоящих артистов», — подчеркнул Пригожин.

Ранее Раймонд Паулс пожаловался на навязчивость российской публики, которую испытал на себе во время выступлений с Аллой Пугачевой.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
53172344читать позжечитаю позже
Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети
749525читать позжечитаю позже

главное


Культура
Общество
«Какой позор»: календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» взбесил феминисток

Позитивный и привлекательный образ женщины в космосе пришелся им не по душе.

6011105читать позжечитаю позже

История
Легендарная древняя египтянка оказалась выдумкой феминисток XX века17 декабря

Мерит Птах придумали ради борьбы за место женщины в истории и медицине.

0321104читать позжечитаю позже