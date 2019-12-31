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Володин предложил проверять послов США на знание истории

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© пресс-служба ГД РФ

© пресс-служба ГД РФ

Американскому Госдепу стоило бы проводить проверку своих послов на знание истории тех стран, где им предстоит работать. С таким предложением выступил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после слов американского посла в Варшаве Джорджетт Мосбахер о начале Второй мировой войны.

«Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США, прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать», — цитирует ТАСС слова Володина.

Заявление американского посла в Польше, по мнению спикера Госдумы, «оскорбляет не только граждан России и бывших республик СССР, но и Соединенных Штатов Америки». Официальным представителям государства недопустимо не знать или умышленно искажать исторические факты. Особенно если такие заявления в преддверии 75-летия Победы делают от имени США, входивших в антигитлеровскую коалицию.

Володин напомнил, что в начале 1940-х годов, «когда мир стоял на грани пропасти — никому из руководства США даже в голову не могло прийти поставить рядом Гитлера и Сталина». СССР потерял в той войне более 27 миллионов своих граждан. Соединенные Штаты и Великобритания — 850 тысяч военнослужащих.

«Несмотря на идеологические различия государств наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма. Необходимо об этом помнить и чтить их память», — подчеркнул спикер ГД РФ.

Он добавил, что история уже давно расставила все по своим местам, но сейчас ее пытаются «цинично переписать и извратить все то, что происходило 80 лет назад».

«Это недопустимо и оскорбительно для нас, чьи деды остались лежать в земле европейских стран, отдав свою жизнь за будущее Европы и всего мира», — сказал в заключении Вячеслав Володин.

Посол США, а Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что началом Второй мировой войны нужно считать деятельность Гитлера и Сталина. При этом польское государство стало «жертвой этого ужасного конфликта». В Министерстве иностранных дел России предположили, что дипломат «плохо учила историю в школе». Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что высказывание представителя Соединенных Штатов стало попыткой «спасти честь польского мундира».

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