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Скончался авиаконструктор Валентин Близнюк

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© Марина Лысцева/ТАСC

© Марина Лысцева/ТАСC

Советский авиационный конструктор, лауреат Государственной премии СССР, сотрудник ОКБ Туполева, руководивший работами по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160, Валентин Иванович Близнюк ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщил ТАСС.

«Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк», — цитирует агентство слова источника в авиастроительной отрасли.

Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года в селе Малороссийское в Восточном Казахстане. В 1953 году он окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе. Работать в конструкторском бюро Туполева начал с 1952 года.

Как пишет газета «Взгляд», Близнюк участвовал в разработке тактического ударного самолета Ту-91 и серийного стратегического бомбардировщика Ту-95. В конце 1960-х при его активном участии началась работа над стратегическим авиационным комплексом Ту-160.

В 1975 году Валентин Иванович был назначен главным конструктором проекта. Он руководил разработкой аэродинамической схемы и силовой установки самолета. Бомбардировщик поднялся в воздух в 1981 году.

Позднее Близнюк работал над проектом разработки грузового самолета Ту-330.

Валентин Иванович Близнюк стал лауреатом Государственной премии СССР, кавалером орденов Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак Почета».

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