Клинцевич назвал «защитой польского мундира» слова посла США о Сталине

Рассуждая о причинах начала Второй мировой войны, посол США в Польше Джорджетт Мосбахер пыталась спасти честь «польского мундира». Ее заявление, что у истоков конфликта вместе с Гитлером стоял Сталин, является политизированной оценкой ситуации, подчеркнул член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Соединенные Штаты влезли в спор о начале войны, который разгорелся между российскими и польскими политиками. В сентябре 2019 года власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, приуроченные к началу Второй мировой. В Варшаве заявили, что «Москва не заинтересована в сохранении духа исторической правды».

Президент России Владимир Путин 24 декабря на коллегии Минобороны со ссылкой на архивные документы напомнил о беседе Гитлера с послом Польши Юзефом Липским в 1938 году. Фюрер нацистов поделился идеей о высылке евреев в Африку «на уничтожение». Польский посол поддержал этот план и предложил поставить лидеру Третьего Рейха памятник.

Владимир Путин назвал Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей», подчеркнув, что именно такие люди сейчас сносят памятники воинам Красной армии, которая спасла Европу от нацистского господства.

Позднее на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы Путин также напомнил, что в отличие от европейских лидеров тех лет, Сталин не допускал прямого общения с Гитлером. При этом с 1934 года создавалась «правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств» и большая часть политиков лично встречались с лидером нацистов и подписывали совместные документы.

Спустя три дня из-за высказываний Путина в МИД Польши вызвали российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Вслед за этим премьер Матеуш Моравецкий возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз.

Посол США в Польше не удержалась и влезла в полемику. «Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала она в Twitter.

В МИД России посоветовали даме хорошенько изучить реальную историю. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что посол своими словами оскорбила своего же президента Франклина Делано Рузвельта, считавшего антигитлеровскую коалицию «объединенными нациями». В нее, как известно, входил и Советский Союз.

«Заявление американского Посла в Польше Джорджетт Мосбахер — откровенно политизированная оценка, продиктованная защитой польского мундира, страны, где она аккредитована», — цитирует слова Клинцевича ФАН.