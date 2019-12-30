Пассажирский автобус перевернулся под Новомосковском

Рейсовый автобус из Москвы опрокинулся на скользкой дороге на подъезде к Новомосковску в Тульской области. В аварии пострадали восемь пассажиров, среди которых — один ребенок. Малыша направили в больницу, остальным помощь оказана на месте.

По словам водителя, он увидел впереди аварию и людей с фонарями, шедших навстречу автобусу. Это его смутило, он вывернул руль и тяжелая машина завалилась набок, пишут «Тульские новости».

Кроме водителя в салоне находились 45 человек. У восьмерых пострадавших тяжелых травм нет. В МЧС сообщили, что пассажиры отделались ушибами и ссадинами. В больницу отправили только ребенка.

Сотрудники Госавтоинспекции восстанавливают движение на трассе. Последствия аварии ликвидируют спасатели МЧС.

Примерно в это же время в Москве грузовик протаранил трамвай на севере Москвы. «Ридус» опубликовал видео и фотографии с места событий.