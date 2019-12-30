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202357

В Карелии пенсионерка с инсультом умерла в больнице, не дождавшись помощи

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© Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС

Пенсионерка из города Пудож в Карелии скончалась в коридоре больницы, куда ее везли с инсультом около 200 километров.

Причем транспортировать женщину пришлось не на машине скорой помощи, а на обычном УАЗе.

Как сообщает gubdaily.ru, медсестра, сопровождавшая больную села не к ней, а к водителю, а по пути машина заезжала еще за одним пациентом и на заправку.

Когда же автомобиль доехал до Медвежьегорской больницы, пенсионерку перенесли в коридор и оставили ждать врача, пишет издание. Только после того как родственники стали возмущаться, медики о ней вспомнили. Однако было уже поздно — женщина умерла.

В результате семья погибшей обратилась в Минздрав, прокуратуру, Пудожскую ЦРБ и к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выяснить, почему в районе нет машин скорой помощи для сложных пациентов, а в пудожской больнице — необходимого медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что в больнице имени С. З. Фишера в Волжском Волгоградской области парализованного больного положили в коридор, а на ночь забрали у него одеяло, которое с большим трудом выпросили для него родственники.

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