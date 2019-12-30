Гендиректор ЧОПа совершил кражу в московском «Ашане» вместе с семьей

В московском гипермаркете «Ашан» была совершена кража.

Товары были похищены генеральным директором ЧОПа и его семьей, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, кража произошла днем 29 декабря в торговом центре «Капитолий» на улице Правобережная. Общая сумма вынесенных из «Ашана» продуктов и средств бытовой химии составила 30 тысяч рублей.

Записи с камер видеонаблюдения позволили полицейским установить личности подозреваемых. Ими оказались 41-летний мужчина, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, 21-летний парень, судимый по той же статье, и 41-летняя женщина. Давать объяснения они отказались.

Ранее сообщалось, что из банкомата в Петербурге грабители похитили почти 10 млн рублей.