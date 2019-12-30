Тренер сборной России потребовал наказания для шведского лыжника за мат

Поведение шведского лыжника Карла-Йохана Вестберга, позволившего себе нецензурные оскорбления в адрес россиянина Александра Большунова на этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», возмутил тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера.

Он призвал наказать шведа, сообщает Expressen.

Как пишет газета, инцидент произошел в воскресенье, 29 декабря, на финише четвертьфинала мужского спринта на дистанции 1,5 км. Вестберг, посчитавший, что в поломке палки в последнем повороте трассы виноват Большунов, выразил свое недовольство в нецензурной форме. В свою очередь российский спортсмен только развел руками.

Позже швед извинился за свой поступок, объяснив, что кто-то наехал на его палку сзади, и он решил, что это Большунов, поэтому и выругался в его адрес. «Я сказал это автоматически, и гордиться тут нечем», — приводит издание слова Вестберга.

Однако Крамер посчитал, что швед должен быть наказан. По его мнению, словесные нарушения также должны караться предупреждениями.

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей предположил, что теоретически такие нарушения следует трактовать как неспортивное поведение, однако отметил, что ранее подобных инцидентов не было.

Как сообщал «Ридус», в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии, Сергей Устюгов одержал победу, а Александр Большунов занял третье место.

Победитель многодневки «Тур де Ски» нынешнего сезона станет известен 5 января.