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В магазине в центре Берлина произошла стрельба

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Неизвестный открыл стрельбу в магазине в центре Берлина, сообщает полиция города на своей странице в Twitter.

Стрельба произошла недалеко от Фридрихштрассе, где расположена одна из главных достопримечательностей города — контрольно-пропускной пункт «Чекпойнт Чарли», говорится в сообщении.

По предварительным данным, в одном из магазинов неизвестный произвел несколько выстрелов. Предположительно, огонь открыл грабитель.

Сейчас в этом районе проходит операция правоохранительных органов. Ситуация находится под контролем, утверждают в полиции.

фото: Kay Nietfeld/dpa/ТАСС

фото: Kay Nietfeld/dpa/ТАСС

Позже в полиции сообщили, что после допроса свидетелей и осмотра всего дома на Фридрихштрассе информация о выстрелах не подтвердились. Также нет никаких дополнительных указаний на подозреваемого. Расследование продолжается.

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