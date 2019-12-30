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Аккаунт Шэрон Стоун в приложении для знакомств заблокировали

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© instagram.com

© instagram.com

Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун пожаловалась в Instagram, что ее аккаунт в приложении для знакомств Bumble заблокировали.

По словам голливудской актрисы, сотрудники сервиса подумали, что это фейк, поскольку, по их мнению, реальная Шэрон Стоун не может зарегистрироваться в их приложении.

«Несколько пользователей сообщили администрации, что аккаунт принадлежит, вероятнее всего, не мне. Эй, Bumble, быть мной — это повод для исключения? Не выгоняйте меня из улья», — написала 61-летняя кинозвезда.

Как отмечает РЕН ТВ, Bumble — популярное в США приложение для знакомств, в котором первый шаг делают женщины. В 2014 году сервис создал российский предприниматель Андрей Андреев при участии бывшего вице-президента по маркетингу Tinder Уитни Вульф.

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